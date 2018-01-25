СМИ: В РФ планируется ужесточить наказание за фиктивный техосмотр

В России планируется ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр.

Министерство экономического развития по поручению президента РФ инициировало реформу системы технического осмотра автомобилей, сообщает "Коммерсант". Перемены ждут как автовладельцев, так и операторов ТО.

К примеру, если автомобиль, не прошедший техосмотр, будет замечен на дороге инспектором или видеокамерой, его водитель будет оштрафован на 800 рублей. Если же такая машина попадет в ДТП из-за технической неисправности, страховщик получит право на решрессный иск к автовладельцу. А экспертов, уличенных в мошенничестве с диагностическими картами, будут сажать в тюрьму.