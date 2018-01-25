Трамп пообещал дать под присягой показания прокурору

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он "готов и хочет", чтобы его допросил под присягой Роберт Мюллер, специальный прокурор, расследующий дело о якобы вмешательстве России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах в 2016 году. Трамп настаивает на том, что "он не сделал ничего плохого".

"На самом деле я с нетерпением жду этого", - сказал Трамп, дав понять, что он намерен подробно ответить на вопросы специального прокурора и положить конец домыслам о том, что Москва пыталась повлиять на выборы, а сам избранный президент сорвать расследование, начатое в отношении его окружения.

"Никакого сговора (с Россией) вообще не было. Нет никаких препятствий (для проведения допроса), и я с нетерпением жду этого", - сказал глава Белого дома журналистам президентского пула перед отлетом на Всемирный экономический форум в Давос.

Трамп предположил, что все его попытки защитить себя от нанесения ущерба утверждениями о связях его окружения с Россией "были несправедливо и неверно истолкованы как некие деяния". "Ты вынужден постоянно отбиваться", - заметил американский президент.

Как подчеркивает The New York Times, столь откровенные высказывания главы Белого дома перед примерно 20 журналистами являются напоминанием о том, насколько серьезно Трамп рассматривает ведущееся спецкомиссией расследование и полагает, что оно может привести к отмене его победы на выборах. "Трамп испытывает глубокое чувство горечи в отношении кампании, окружающей его президентство", - делает вывод издание.

Информация о том, что либо сам Мюллер, либо члены спекомиссии могут допросить Трампа, появилась в начале января, когда стало известно, что его защита вот уже несколько недель ведет переговоры с командой спецпрокурора. В настоящее время уточняются детали того, где может пройти данная встреча и какие вопросы будут поставлены перед президентом. Сам глава Белого дома пояснил в среду, что может встретиться с Мюллером в "ближайшие две-три недели". Все прочие вопросы о темах и содержании встречи он переадресовал своим адвокатам.

По данным издания, речь, вероятнее всего, идет о немного более поздних сроках беседы - конце февраля-начале марта. Тай Кобб, адвокат Белого дома, возглавляющий группу защитников Трампа, подтвердил факт переговоров об организации и уточнении деталей беседы, ведущихся с командой Мюллера. Источники в Белом доме напоминают о том, что Трамп будет выступать не перед большим жюри, а именно как свидетель под присягой. Однако, если впоследствии выяснится, что он лгал, эта клевета послужит основанием для уголовного преследования.

Представители окружения Трампа на условиях анонимности рассказали о своих личных беседах с президентом, в которых он сказал, что хочет встретиться с Мюллером и членами его команды, и, используя свою аргументацию, "уговорить их видеть вещи по-своему".

Многие из потенциальных вопросов, которые могут быть затронуты в ходе допроса, касаются того, препятствовал ли Трамп расследованию, которое в его отношении первым начало Федеральное бюро расследований (ФБР). Сам глава Белого дома убежден в том, что Бюро во главе с уволенным им 9 мая 2017 года директором Джеймсом Коми действовало "по политическому заказу".

Трамп не упустил случая "уколоть" Хиллари Клинтон, его соперницу по президентской кампании 2016 года, упомянув о расследовании фактов использования ею частного почтового сервера при отправке служебной корреспонденции в бытность работы государственным секретарем. Клинтон по своей инициативе дала показания следователям ФБР в июле 2016 года, однако сделала это не под присягой. Президент США вспомнил о том, что после увольнения Коми назначил исполняющим обязанности директора Бюро Эндрю Маккейба и в ходе их личной беседы сказал, что он обеспокоен его политической принадлежностью. Маккейб ответил, что не голосовал на выборах президента США в пользу какого-либо кандидата. Трамп к тому времени уже знал, что жена Маккейба баллотировалась в сенат штата Вирджиния в 2015 году при политической и финансовой поддержке Терри Маколифа, близкого союзника и друга Клинтонов. "Его жена получила 500 миллионов долларов от Терри, - сказал Трамп, заключив: "Терри равняется Хиллари". Эндрю Маккейб, второй человек в Бюро, уже дал понять, что намерен уйти на пенсию в марте этого года.

Прощаясь с журналистами, перед отлетом Трамп еще раз бросил фразу: "Сговора нет" и добавил: "Я не мог бы позволить, чтобы русские имели отношение к моей кампании".

Напомним, что ранее из действующих глав американских администраций показания под присягой, тогда спецпрокурору Кеннету Старку, давал президент Билл Клинтон в 1998 году. Он рассказал о своих отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Билл Клинтон был допрошен на камеру в Белом доме, и его показания были переданы в комнату, где заседали члены Большого жюри в Вашингтоне. Впоследствии Клинтон признал, что солгал под присягой, но умудрился избежать импичмента.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер в мае 2017 года был назначен на пост специального прокурора, расследующего дело о предполагаемой связи предвыборного штаба Трампа с Москвой. Свои собственные расследования ведут Федеральное бюро расследований и два комитета конгресса. Мюллер пока не предъявил обвинения Трампу или любому другому действующему сотруднику Белого дома.