В 2018 году рост продаж новых автомобилей в России может составить 6,5 процента, прогнозирует ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). При этом без господдержки авторынку "не выехать".

Как считают эксперты, если госпрограммы поддержки спроса сохранятся и не будет новых экономических потрясений, а также индексации утильсбора, рынок вырос бы на 10 процентов.

Повышение размера утильсбора и акцизов уменьшит и количество автодилеров. "Чуть более 20 процентов рынка - импортируемые автомобили. Есть дилеры, которые на 100 процентов зависят от них. Поэтому есть опасения в дальнейшем сокращении", - предполагает президент РОАД Олег Мосеев. Количество автодилеров с каждым годом уменьшается, и 2017-й не стал исключением. "По итогам года выпало из обоймы около 100 дилерских центров. И та сеть, которая есть, избыточна для существующего рынка", - констатировал он.

Во многих странах скручивание пробега является нарушением законодательства и считается мошенничеством

При этом рынок машин с пробегом, по прогнозам РОАД, достигнет в 2018 году 5,4 миллиона автомобилей. Но количество не значит качество, поэтому ассоциация выступает за обеление этого рынка и призывает фиксировать пробег для правильной истории автомобиля. "Это должно сформировать рынок автомобилей с пробегом. Цивилизованного рынка в этом сегменте пока просто нет", - уверен вице-президент РОАД Денис Мигаль.

Ассоциация также выступает за введение ответственности за скручивание пробега и для тех, кто это делает, и для тех, кто продает такие машины. "Если мы добьемся того, что скрутка пробега станет, скажем так, более уголовным преступлением, чем административным, мы существенно поднимем и обелим рынок", - уверен Мигаль.

По словам Олега Мосеева, на развитых авторынках скручивание пробега является грубым нарушением законодательства и приравнивается к мошенничеству. "Но сначала нужно решить вопрос сбора данных по пробегу. Мы предлагаем ввести фотофиксацию показаний одометра при прохождении техосмотра", - заявил Мосеев. Инициативу в ближайшее время рассмотрит профильный комитет Государственной думы.

Пробег - не единственная беда новых владельцев старых автомобилей. Проблемы прежних собственников машины становятся головной болью последнего добросовестного покупателя. "Спустя год или даже больше может возникнуть ситуация с арестом автомобиля или запретом регистрационных действий. А машина за это время может уже поменять владельцев пять раз", - привел он пример.

6,5 процента составит рост продаж на российском авторынке в 2018 году, прогнозируют в РОАД

Помочь в решении таких проблем, считает Мосеев, способна легализация и сертификация дилеров вторичного рынка. Он уже постепенно приходит к показателю "единица", когда на один проданный дилером новый автомобиль приходится один с пробегом. Пока коэффициент составляет 0,43, по данным РОАД, но этого уже достаточно, чтобы задуматься о регулировании вторичного рынка всерьез.