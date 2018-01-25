В Японии почти две тысячи человек провели ночь в поездах

Почти 2 тысячи человек провели ночь в скоростных поездах. Из-за снегопада сразу в трех городах Японии - Токио, Осака и Нагоя - экспрессы "синкансэн" задерживались в пути на три с половиной часа.

В результате многие пассажиры вечерних рейсов не успевали пересесть на последний поезд до дома. Людям приходилось оставаться на станциях.

Как отмечает ТАСС, железнодорожная компания JR не стала отправлять в депо несколько экспрессов, и опоздавшие пассажиры смогли в них переночевать.

Напомним, за сутки в Токио выпало более 20 сантиметров осадков, что привело к транспортному коллапсу: были закрыты скоростные магистрали, мосты и тоннели, а в аэропортах отменили около 150 рейсов.