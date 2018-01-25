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25.01.2018 13:13
Рубрика: Происшествия

Жену Аршавина привлекут к административной ответственности

Текст: Татьяна Шадрина
Алису Казьмину, жену футболиста Андрея Аршавина, могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил поведения на борту. Решение за судом.

6 января из-за нарушения правил безопасности Алисой Казьминой вылет самолета задержали более чем на полтора часа. В результате пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 Москвы - Алма-Ата.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Авиадебоширов будут информировать о попадании в "черный список"

Перевозчик намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево. Авиакомпания уже готовит материалы для направления в суд иска о компенсации убытков. "Ведем сейчас подсчеты и обратимся в суд по возмещению к ней убытков", - отметил на пресс-конференции в "РГ" заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

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