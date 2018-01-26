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Аффлек самоустранился от "Оскара" из-за домогательств

Новость 26.01.2018, 10:08 | Текст: Олег Усков
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

42-летний американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA Кейси Аффлек не будет участвовать в церемонии награждения нынешнего "Оскара". Как пишет Variety, проблема - уже "классическая": ранее младшего брата Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах.

Как напоминает издание, претензии Кейси были предъявлены по поводу непотребного поведения на срежисированном им в 2010 году фильме "Я все еще здесь" (I’m Still Here).

Тогда жертвами объявили себя две женщины, Аманда Уайт и Магдалена Горка, - оператор и продюсер. Но вопрос удалось урегулировать с помощью денежных выплат. Сумма которых неизвестна.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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В прошлом году Кейси Аффлек получил свой "Оскар" за главную мужскую роль в драме "Манчестер у моря". И, по традиции премии, на следующий год должен был вручать награду лучшей актрисе.

Что в нынешней ситуации виделось бы крайне "нетолерантным".

Представитель актера уже подтвердила, что младшего Аффлека на "Оскаре" 4 марта не будет, но от углубленных комментариев воздержалась. Организаторы мероприятия подтвердили неучастие Кейси тоже.

Сам актер заявил, что принял такое решение, чтобы не оттягивать на себя то внимание, что должно быть сосредоточено на чествуемых актрисах.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек демонстративно отказался от денег, заработанных в сотрудничестве с Вайнштейном.

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