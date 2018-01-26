Апелляционный суд завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ

В Великобритании апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по жалобе Украины. Речь идет об оспаривании вердикта Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на сумму в 3 млрд долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председательствующую судью Элизабет Глостер.

Между тем рассмотрение апелляции еще не завершено. Судья предоставила сторонам время для подготовки и представления письменных аргументов по ряду вопросов, которые потребовали прояснения. Так юристы, представляющие в споре Украину, обязаны завершить эту работу до 31 января, а те, что выступают на российской стороне, - до 5 февраля. Затем, как ожидается, суду понадобится несколько месяцев на вынесение решения.

Напомним, что в конце 2013 года Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств Фонда национального благосостояния. Через два года Украина должна была выплатить по ним долг в 3 млрд долларов и проценты по последнему купону в 75 млн долларов. Однако в 2015-м отказалась это сделать. Россия, в свою очередь, не добившись досудебного решения конфликта, инициировала судебное разбирательство в Лондоне. В марте 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска по поводу займа.

В мае наша страна потребовала от Украины немедленно выплатить 325 млн долларов в качестве процентов по еврооблигациям. Украина подала апелляцию, однако пообещала компенсировать часть судебных издержек, понесенных Россией. В сентябре от Украины поступил платеж в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов - часть судебных издержек, понесенных российской стороной.