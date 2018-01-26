Что означает подписанный президентом Беларуси "декрет о тунеядцах"

Его основной постулат озвучила министра труда и социальной защиты страны Ирина Костевич: власть в вопросе трудоустройства станет первым помощником. Тем, кто хочет работать, но не может найти местечко - предложит вакансии, переобучит, устроит на временную работу в конце концов.

- Работа соответствующих комиссий будет выстраиваться с учетом специфики рынка труда в каждом регионе. Там, где ситуация с трудоустройством сложнее, людям будут предлагать помощь в открытии своего дела, - акцентирует внимание председатель Постоянной комиссии белорусской Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская. Тех же, кто даже не заинтересован в ее поиске (речь в частности о занятых в так называемом теневом бизнесе), "простимулирует рублем".

- Декретом предусмотрено, что трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Такая норма начнет действовать с 1 января 2019 года. Что касается непосредственно самих услуг, то их перечень и порядок расчета будет определен правительством до 1 апреля. Таким образом, у человека есть практически год, чтобы определить свой статус и, при желании, поменять его, - комментирует Ирина Костевич.

Одна из первоочередных задача - сформировать базу таких людей. Для начала на республиканском уровне, затем ее откорректируют местные власти. Им же дадут полномочия освобождать на определенное время не занятых в экономике трудоспособных граждан от обязанности платить по полной при наличии у них трудной жизненной ситуации.



