Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Правительство Испании объявило посла Венесуэлы Марио Исеа персоной нон грата. В течение 72 часов дипломат должен будет покинуть страну, сообщает газета El Mundo.

Ранее в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела" Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса. В этой связи испанский мининдел Альфонсо Дастис Кеседо заявил, что Мадрид даст Каракасу соразмерный ответ.

Власти Испании утверждают, что хотят сохранять с Венесуэлой уважительные и дружеские отношения, однако это затрудняют решения венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Ранее Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы. В список дополнительно вошли семь высокопоставленных представителей властей. Им запрещен въезд в ЕС, а их активы должны быть заморожены.