Итоговый список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января

Международный олимпийский комитет (МОК) определится со списком приглашенных россиян не ранее этой субботы. Об этом говорится в релизе организации.

"Приглашения могут быть только на церемонии регистрации из России. А она состоится 27 января. Следовательно, окончательный список приглашенных в Пхенчхан спортсменов не может быть обнародован до этого дня", - говорится в заявлении МОК.

Ну а вчера Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал состав нашей сборной на Олимпиаду в Пхенчхане, состоящий из 169 спортсменов. Всего наша делегация будет насчитывать 340 человек.

Добавим, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.