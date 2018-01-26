Михаилу Саакашвили назначили домашний арест по ночам

Киевский апелляционный суд принял решение о помещении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под так называемый ночной домашний арест. Об этом сообщают местные СМИ.

"Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет", - говорится в постановлении коллегии судей. Ранее Генеральная прокуратура ходатайствовала перед судом о том, чтобы Саакашвили поместили под стандартный круглосуточный домашний арест.

В то же самое время грузинская прокуратура ожидает экстрадиции экс-президента страны на родину. Как заявила член прокурорского совета Натиа Сонгулашвили, имеются достаточные доказательства, которые "должны стать основанием для положительного решения" по данному вопросу.

Напомним, что в Грузии Михаила Саакашвили обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств. Перебравшийся на Украину политик заочно приговорен на родине к трем годам тюремного заключения.