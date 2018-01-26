Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога

Президент провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с турецким коллегой.

Кроме того, затрагивались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.