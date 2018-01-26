Рыбинское водохранилище спустят из-за аварии

Рыбинскую ГЭС остановят на 27 и 28 января для устранения аварии на ярославском предприятии "Пролетарская свобода".

По словам специалиста по связям с общественностью филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Натальи Ивановой, такой режим для гидроэлектростанции установлен отдельным указанием Росводресурсов.

- Изменение в режим работы Рыбинского гидроузла внесены Росводресурсами на основании обращения ярославского предприятия "Пролетарская свобода", на котором возникла аварийная ситуация с электроснабжением, - рассказала Наталья Иванова. - Для проведения ремонтных работ в месте прокладки поврежденного электрического кабеля необходимо снизить уровень воды в черте Ярославля, что возможно только при полной остановке Рыбинской ГЭС.

Специалисты предупреждают, что на лед в нижнем бьефе Рыбинской ГЭС 27 - 29 января и вплоть до стабилизации ледовой обстановки выходить нельзя. В результате остановки электростанции уровень воды в районе Рыбинска и ниже резко спадет. При низкой температуре воздуха освободившиеся берега обрастут наледью, по краям русла реки образуются торосы и ледяные наросты.