Новости

Саудовская Аравия сделает ставку на международный туризм 22:23
Клинцевич прокомментировал введение США новых санкций в отношении РФ 22:19
Россельхознадзор обратился в СК по делу о нарушениях на комбинате PepsiCo 22:17
Трамп посетит Великобританию во второй половине года 21:35
В Госдуме пообещали ответ на новый деструктивный шаг США 21:24
Итоговый список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января 21:02
Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов 20:55
В Ялте приступили к сносу частного дельфинария 20:42
В Екатеринбурге загорелся крупный рынок 20:38
Трампа обделили овациями в Давосе 20:29
В Петербурге пенсионерка сварилась заживо из-за прорыва трубы 20:26
Рыбинское водохранилище спустят из-за аварии 20:13
Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море 20:12
ФАС и Минздрав пока не определились с составом "Боярышника" 20:06
МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде 20:05
Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Беларуси 20:00
В Москве паспорта "женатых" геев признали недействительными 19:50
Выбраны пять "культурных жемчужин" Петербурга 19:49
В Польше принят закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" 19:23
Под Калининградом упал башенный кран с рабочим в кабине 19:23
США расширили санкционный список россиян 18:57
Трамп призвал прислушаться к "забытым" людям 18:47
В Москве пенсионерка на собачьей упряжке попала под полицейскую машину 18:43
Пожаловаться на задержку зарплат можно через мобильное приложение 18:30
Товарооборот между Беларусью и Ленобластью может превысить 500 тысяч долларов 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Видео: Портал ГодЛитературы.РФ отметил трехлетие
Видео: Портал ГодЛитературы.РФ отметил трехлетие
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
26.01.2018 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рыбинское водохранилище спустят из-за аварии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Рыбинскую ГЭС остановят на 27 и 28 января для устранения аварии на ярославском предприятии "Пролетарская свобода".

По словам специалиста по связям с общественностью филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Натальи Ивановой, такой режим для гидроэлектростанции установлен отдельным указанием Росводресурсов.

В Рыбинске затопило набережную Волги

- Изменение в режим работы Рыбинского гидроузла внесены Росводресурсами на основании обращения ярославского предприятия "Пролетарская свобода", на котором возникла аварийная ситуация с электроснабжением, - рассказала Наталья Иванова. - Для проведения ремонтных работ в месте прокладки поврежденного электрического кабеля необходимо снизить уровень воды в черте Ярославля, что возможно только при полной остановке Рыбинской ГЭС.

Специалисты предупреждают, что на лед в нижнем бьефе Рыбинской ГЭС 27 - 29 января и вплоть до стабилизации ледовой обстановки выходить нельзя. В результате остановки электростанции уровень воды в районе Рыбинска и ниже резко спадет. При низкой температуре воздуха освободившиеся берега обрастут наледью, по краям русла реки образуются торосы и ледяные наросты.

Главное сегодня

Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы КС РФ
Полиция пришла в кинотеатр "Пионер", где показывают "Смерть Сталина"
Песков: Слова Трампа о диалоге полностью совпадают с позицией Путина‍
В Кремле рассказали о работе по защите олимпийцев
Михаилу Саакашвили назначили домашний арест по ночам