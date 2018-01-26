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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе поиска судна "Восток" найдены два спасательных круга

В Японском море на месте поисков пропавшего рыболовецкого судна "Восток" обнаружены два спасательных круга. Об этом РИА Новости сообщили в морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) "Владивосток".

"Восток", на борту которого 20 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. В первые сутки на месте поисков были найдены два спасательных жилета, рыболовецкий буй, швартовая бухта и бытовой мусор. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Ночью на месте происшествия работало спасательное судно, судно Fesco "Диомид". Ранее акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.

"Поздно вечером спасатель обнаружил два спасательных круга, но поднять их не удалось из-за шторма, - сказал представитель МСКЦ - Больше ничего не найдено".

По словам собеседника агентства, пока нельзя утверждать, что круги - с пропавшего судна, так как они еще не подняты. "С рассветом к поискам вновь присоединится самолет Бе-200 и вертолет спасателей Ми-8", - добавил он.

Построенный в Корее в 1985 году "Восток" ходит под российским флагом. Судно приписано к Невельску (Сахалинская область), его владелец - ООО "ДВ-флот".

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