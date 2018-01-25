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25.01.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Восток" не вышел на связь

В Японском море пропало рыболовецкое судно
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море. Как следует из официального сообщения ведомства, дело открыто по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пучков: Уверен, что экипаж пропавшего "Востока" жив

В половине пятого утра 25 января специальные службы приняли сигнал аварийного радиобуя. Как сообщило ГУ МЧС России по Приморскому краю, он поступил из места, находящегося в 200 километрах от мыса Гамова в Японском море, относительно недалеко от берегов Приморья. Все дальнейшие попытки связаться с судном (принадлежит ООО "ДВ-Флот", порт приписки Невельск Сахалинской области), которое следовало из южнокорейского порта Донгхе в сахалинский Холмск, не принесли результата.

С рассветом в Приморье началась спасательная операция. По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского, командование флота решило подключить к операции самолет Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту, который в случае необходимости готов отправиться в район немедленно.

Самой значительной находкой стали два спасательных жилета

Спасательная операция длилась целый день, но, к сожалению, не принесла большого результата. Самой значительной находкой стали два спасательных жилета. Кроме них обнаружили швартовую бухту и бытовой мусор. Операция осложнялась метеоусловиями - в районе шторм, ветер, и синоптики не ждут от пятницы существенных улучшений метеоусловий. К 20 часам местного времени было обследовано 4100 квадратных километров акватории.

Экипаж судна "Восток" состоял из 20 человек. Это жители Приморья, Сахалинской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и других регионов. Власти Приморья уже заявили, что окажут необходимую помощь семьям рыбаков, в том числе и по размещению во Владивостоке приезжих с Сахалина. Для родственников экипажа МЧС открыло "горячую линию".

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