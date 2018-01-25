После исчезновения в Японском море рыболовецкого судна "Восток" Дальневосточная транспортная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры России начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Как отмечает пресс-служба ведомства, ранее сообщалось, что команда судна состояла из 20 человек. По уточненным данным, экипаж состоял из 21 человека.

Напомним, что следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море. Део заведено по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следствия, "Восток" (принадлежит ООО "ДВ-Флот", порт приписки Невельск Сахалинской области) шел из порта южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск.

Весь световой день в районе, откуда поступил сигнал бедствия, проходила спасательная операция. С воздуха осмотр местности проводили экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным и самолет МЧС, прибывший из Хабаровска. На место ЧП отправилось несколько судов. В итоге были найдены буй, два спасательных жилета и бытовой мусор. Ни людей, ни судна обнаружить не удалось.