На Сахалине возбудили дело после потери связи с судном "Восток"

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море, сообщает ведомство.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"По данным следствия, рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает. В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не обнаружены", - отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в районе поиска проходит спасательная операция. С воздуха осмотр местности проводят экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным и самолет МЧС, прибывший из Хабаровска. Готов к немедленному вылету самолет Ан-26 морской авиации ТОФ. Найдены буй и два спасательных жилета.

Экипаж судна, приписанного к сахалинскому порту Невельск, 21 человек, все они россияне. Их имена уже установлены.