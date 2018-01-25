Новости

В Москве рынок "Садовод" загорелся во второй раз за неделю 10:20
Китайская орбитальная станция упадет на Землю 10:20
На Сахалине возбудили дело после потери связи с судном "Восток" 10:20
Хабаровская полиция за сутки нашла украденные у чиновника вещи 10:18
СМИ: США прекратят финансирование МКС к 2025 году 10:14
Восстановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии 10:10
Самолет МЧС начал поиск пропавшего в Японском море судна 10:05
СМИ: В РФ планируется ужесточить наказание за фиктивный техосмотр 10:04
Несколько улиц в центре Екатеринбурга ушли под воду 10:01
ФАС: Долю государства в ВТБ и Сбербанке надо снижать 10:00
На фиолетовой ветке московского метро частично остановлено движение поездов 09:57
Человек упал на рельсы на станции "Щукинская" московского метро 09:50
Директора магнитогорского цирка задержали за взятку 09:50
В Приморье установили имена моряков с пропавшего судна "Восток" 09:48
МЧС открыло "горячую линию" после пропажи судна "Восток" в Японском море 09:43
В Воронеже загорелся завод мороженого 09:35
СК начал проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга 09:34
В Москве открывается фестиваль европейских дебютов 09:24
В Перми предстанет перед судом залезший в чужую квартиру альпинист 09:11
Восстановлена остановка на месте ДТП на Проспекте Мира 08:45
Герхард Шредер женится на корейской переводчице 08:35
В Прикамье прохожий спас человека при пожаре 08:33
В Бресте для туристов появится специальная карта гостя 08:00
Видео: Новые выбросы лавы вулкана Майон привели к эвакуации на Филиппинах 07:57
Перед ЧМ по футболу московским отельерам сделают прививки 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
25.01.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине возбудили дело после потери связи с судном "Восток"

Текст: Анна Бондаренко

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море, сообщает ведомство.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На дне Охотского моря нашли затонувший траулер "Дальний Восток"

"По данным следствия, рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает. В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не обнаружены", - отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в районе поиска проходит спасательная операция. С воздуха осмотр местности проводят экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным и самолет МЧС, прибывший из Хабаровска. Готов к немедленному вылету самолет Ан-26 морской авиации ТОФ. Найдены буй и два спасательных жилета.

Экипаж судна, приписанного к сахалинскому порту Невельск, 21 человек, все они россияне. Их имена уже установлены.

Главное сегодня

СМИ: В РФ планируется ужесточить наказание за фиктивный техосмотр
Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов
Трамп под присягой даст показания спецпрокурору по России
Цена Brent пробила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года
Российские бомба и танк попали в список "супероружия современности"