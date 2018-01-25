В Приморье установили имена моряков с пропавшего судна "Восток"

Установлены имена всех членов экипажа рыболовецкого судна "Восток", которое перестало выходить на связь в Японском море, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

Кроме того, в Центре управления в кризисных ситуациях ведомства начала работу "горячая линия", позвонив на которую родственники моряков могут получить информацию и психологическую помощь.

Напомним, что рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля проводится спасательная операция. Найдены буй и два спасательных жилета.

Экипаж судна, приписанного к сахалинскому порту Невельск, составляет 21 человек, все они россияне.

Процессуальную проверку по факту потерей связи с "Востоком" связи начали следователи.