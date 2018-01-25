МЧС открыло "горячую линию" после пропажи судна "Восток" в Японском море

МЧС Приморского края открыло "горячую линию" после пропажи в Японском море судна "Восток" с 21 человеком на борту. Для получения необходимой информации нужно звонить по телефону 8 (423) 239-99-99.

По этому же номеру родственники моряков могут обратиться за психологической помощью.

По данным РИА Новости, "горячей линией" воспользовались уже более сорока человек, к работе с ними подключились и психологи сахалинского МЧС.

Напомним, рыболовное судно "Восток" подало сигнал бедствия в 8.10 по местному времени. Все попытки связаться с моряками не принесли результата.

Поисками пропавшего судна занимается, в том числе, Тихоокеанский флот. На данный момент обнаружены радиобуй, два спасательных жилета.