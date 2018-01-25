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25.01.2018 06:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поиски пропавшего в Японском море судна отправят военный самолет

Текст: Анна Бондаренко

Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота подключились к операции по поиску и спасению рыболовного судна "Восток", подавшего сегодня рано утром сигнал бедствия, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

По словам начальника отдела информационного обеспечения Николая Воскресенского, информация от руководства Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 километрах южнее мыса Гамова в Японском море сработал аварийный радиобуй рыболовного судна "Восток" поступила командованию Тихоокеанского флота около 4.00 по московскому времени по линии оперативной службы.

Фото: ТАСС
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"В обращении содержалась просьба о подключении поисково-спасательных сил флота к операции по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на море. Командование флота, с учетом сложных погодных условий и ледовой обстановки, которые ограничивают действия поисково-спасательных судов, приняло решение подключить к операции самолета Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту", - подчеркнул Воскресенский, отметив, самолет готов немедленно вылететь в район поиска.

Кроме того, в полную готовность приведены структуры управления поисково-спасательных и аварийных работ ТОФ.

Напомним, что в предполагаемом районе исчезновения судна проводится спасательная операция, на место отправились сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. С воздуха осмотр местности проводят экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту потери связи с судном.

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