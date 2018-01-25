В районе поисков судна "Восток" нашли буй и два спасжилета

В районе, откуда поступил сигнал бедствия от рыболовецкого судна "Восток", нашли радиобуй, два спасательных жилета и бытовой мусор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Напомним, что рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля проводится спасательная операция, на место отправились сторожевой пограничный корабль береговой охраны, к выходу готовится морской спасательный буксир. С воздуха осмотр местности проводят экипажи двух вертолетов, принадлежащих спасателям и военным. Готов к немедленному вылету самолет Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту.

На судне, приписанном к сахалинскому порту Невельск, может находиться 21 человек, весь экипаж - россияне.

Процессуальную проверку по факту потери с "Востоком" связи начали следователи.