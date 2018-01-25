Самолет МЧС начал поиск пропавшего в Японском море судна

Самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России приступил к облету района поисков судна "Восток" в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Владивостокского морского спасательного координационного центра.

Самолет вылетел из Хабаровска в 13-22 по местному времени. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, оснащенные необходимым для спасения людей снаряжением.

Напомним, что рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля проводится спасательная операция. Найдены буй и два спасательных жилета.

В экипаже сужна 21 человек, их имена уже установлены. В региональном управлении МЧС открыта "горячая линия" по ходу спасательной операции.