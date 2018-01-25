На поиски пропавшего судна отправился самолет МЧС из Хабаровска

Самолет Бе-200 ЧС МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски рыболовецкого судна "Восток", которое рано утром передало сигнал бедствия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в 13-22 по местному времени самолет отправился в район проведения поисковых работ в Приморье. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, оснащенные необходимым снаряжением и плавсредством для поиска и спасения людей.

Этот самолет станет третьим воздушным судном, ведущим поиск переставшего выходить на связь "Востока". Кроме того, к немедленному вылету готов самолет морской авиации ТОФ.

Напомним, что рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Произошло это примерно в 200 километрах южнее мыса Гамова. Судно перестало отвечать на запросы и позиционироваться. В настоящее время в предполагаемом районе исчезновения судна проводится спасательная операция. Шхуну и ее экипаж ищут с воздуха и на воде. Пока единственной находкой были обнаруженные экипажем теплохода "Диомид" швартовая бухта, буй и бытовой мусор.

На судне, приписанном к сахалинскому порту Невельск, может находиться 21 человек, весь экипаж - россияне.

Процессуальную проверку по факту потери с "Востоком" связи начали следователи.