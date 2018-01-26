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26.01.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Никита Белых в последнем слове не признал вины

Текст: Петр Орлов
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил в суде с последним словом. Он заявил, что не признает вины и надеется на справедливое решение суда. Заключительная речь Белых заняла ровно час.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Мое участие в получении взяток нигде не подтверждается, никаких подтверждений вины на видео- и аудиоматериалах, которые мы изучали и исследовали в суде, - заявил он. - Показания лиц странны не только по своим формулировкам, но и не соответствуют логике".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По сообщению ТАСС, экс-губернатору в суде потребовалась медицинская помощь: перед выступлением с заключительным словом у него поднялось давление, врачи сделали ему укол. В своей речи Никита Белых сказал, что ему "абсолютно не стыдно за свою работу" на посту главы Кировской области, отметив, что "это не означает, что все было идеально и без ошибок - они были, но без них никуда" и добавив, что "работал по 12-14 часов в сутки" и имеет "более 200 дней неиспользованного отпуска, что подтверждается показаниями свидетелей".

Напомним, следствие обвиняет Никиту Белых в получении лично и через посредников взяток на общую сумму 600 тысяч евро за включение некоторых предприятий в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. Приговор будет оглашен 1 февраля.

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