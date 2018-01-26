Суд отстранил мэра Махачкалы от занимаемой должности

Мэр Махачкалы Муса Мусаев по решению суда временно освобожден от занимаемой должности. Об этом "РГ" сообщили в Ессентукском городском суде. Именно там было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного Следственного управления СКР по СКФО.

Напомним, глава Махачкалы содержится под стражей и обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Муса Мусаев незаконно подписал постановление о передаче муниципального земельного участка в собственность акционерного общества за "откат" в один миллион 100 тысяч рублей при рыночной стоимости участка в 81 миллион. Отметим, что запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок площадью около 17,5 тысяч квадратных метров была внесена именно на основании незаконного постановления, подписанного махачкалинским градоначальником.

По сообщению следователей, вину высокопоставленного чиновника подтверждают проведенные следственные мероприятия, включая выемку документации и обыски.