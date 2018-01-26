Суд отстранил мэра Махачкалы от занимаемой должности

Новости

Саудовская Аравия сделает ставку на международный туризм 22:23
Клинцевич прокомментировал введение США новых санкций в отношении РФ 22:19
Россельхознадзор обратился в СК по делу о нарушениях на комбинате PepsiCo 22:17
Трамп посетит Великобританию во второй половине года 21:35
В Госдуме пообещали ответ на новый деструктивный шаг США 21:24
Итоговый список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января 21:02
Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов 20:55
В Ялте приступили к сносу частного дельфинария 20:42
В Екатеринбурге загорелся крупный рынок 20:38
Трампа обделили овациями в Давосе 20:29
В Петербурге пенсионерка сварилась заживо из-за прорыва трубы 20:26
Рыбинское водохранилище спустят из-за аварии 20:13
Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море 20:12
ФАС и Минздрав пока не определились с составом "Боярышника" 20:06
МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде 20:05
Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Беларуси 20:00
В Москве паспорта "женатых" геев признали недействительными 19:50
Выбраны пять "культурных жемчужин" Петербурга 19:49
В Польше принят закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" 19:23
Под Калининградом упал башенный кран с рабочим в кабине 19:23
США расширили санкционный список россиян 18:57
Трамп призвал прислушаться к "забытым" людям 18:47
В Москве пенсионерка на собачьей упряжке попала под полицейскую машину 18:43
Пожаловаться на задержку зарплат можно через мобильное приложение 18:30
Товарооборот между Беларусью и Ленобластью может превысить 500 тысяч долларов 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Видео: Портал ГодЛитературы.РФ отметил трехлетие
Видео: Портал ГодЛитературы.РФ отметил трехлетие
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
26.01.2018 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отстранил мэра Махачкалы от занимаемой должности

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

Мэр Махачкалы Муса Мусаев по решению суда временно освобожден от занимаемой должности. Об этом "РГ" сообщили в Ессентукском городском суде. Именно там было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного Следственного управления СКР по СКФО.

СК проверит деятельность мэра Махачкалы Мусаева

Напомним, глава Махачкалы содержится под стражей и обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Муса Мусаев незаконно подписал постановление о передаче муниципального земельного участка в собственность акционерного общества за "откат" в один миллион 100 тысяч рублей при рыночной стоимости участка в 81 миллион. Отметим, что запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок площадью около 17,5 тысяч квадратных метров была внесена именно на основании незаконного постановления, подписанного махачкалинским градоначальником.

По сообщению следователей, вину высокопоставленного чиновника подтверждают проведенные следственные мероприятия, включая выемку документации и обыски.

Главное сегодня

Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы КС РФ
Полиция пришла в кинотеатр "Пионер", где показывают "Смерть Сталина"
Песков: Слова Трампа о диалоге полностью совпадают с позицией Путина‍
В Кремле рассказали о работе по защите олимпийцев
Михаилу Саакашвили назначили домашний арест по ночам