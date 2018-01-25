Как полагает следствие, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о выделении коммерческой фирме земельного участка площадью 17 тысяч квадратных метров. При этом участок был передан в собственность за миллион 100 тысяч рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 81 миллиона.

В январе 2017 года события начали развиваться стремительно. Мэра отвезли в изолятор временного содержания, и через двое суток суд постановил заключить мэра под стражу на десять дней. В доме Мусаева и в городской администрации прошли обыски. Уголовное дело передадут в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Выведение дела из юрисдикции местных правоохранительных органов необходимо для наиболее полного и тщательного расследования.

Арест мэра совпал с приездом в Дагестан спецгруппы из работников прокуратуры, которые изучают ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков

Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, обвиняемый проверяется на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям. И в четверг по неподтвержденным пока данным в уголовном деле мэры Махачкалы появился еще один эпизод. По версии следствия, градоначальник незаконно предоставил еще один земельный участок с заниженной в 20 раз стоимостью.

Сам Муса Мусаев вину свою не признает. Он считает, что его арест связан с борьбой за кресло мэра дагестанской столицы. Обязанности мэра Махачкалы временно исполняет его заместитель Абусупьян Гасанов.

Арест градоначальника совпал с приездом в Дагестан спецгруппы из работников надзорного ведомства. 38 прокуроров из разных регионов страны проверяют соблюдение требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале. Основное внимание уделено ситуации с хаотичной застройкой города и выделением земельных участков под незаконное строительство.

Работы у представителей надзорного ведомства предостаточно. В Махачкале, по различным оценкам, около 400 многоквартирных домов построены без разрешительной документации. И это при том, что столица Дагестана находится в девятибалльной сейсмической зоне.

Заметим, что фигурантом уже другого уголовного дела является и сын мэра Махачкалы. По данным следствия, Мусаев-младший, управляя автомобилем, грубо нарушал Правила дорожного движения. Когда сотрудники полиции попросили предъявить документы, он пытался скрыться, причинив увечья полицейскому. Уголовное дело возбудили по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

Гособвинитель потребовал приговорить молодого человека к пяти годам лишения свободы. Однако тот судьей был полностью оправдан по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Однако 15 января Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционное представление прокурора, постановил отменить ранее вынесенный оправдательный приговор.