В Махачкале назначили врио мэра вместо арестованного Мусаева

Замглавы администрации Махачкалы Абусупьян Гасанов стал временно исполнять обязанности мэра после ареста Мусы Мусаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Учреждение продолжает свою работу в штатном режиме.

Напомним, что Мусаева взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий. Как считают в следственном комитете, весной 2016 года градоначальник незаконно подписал постановление о предоставлении в собственность ОАО "АСПК" земельного участка за 1,1 миллиона рублей.

Рыночная же стоимость участка площадью около 17,5 тысяч квадратных метров составляет более 81 миллиона рублей. Соответственно, по версии следователей, действия Мусаева причинили значительный ущерб бюджету республики.