Росздравнадзор проверит ЧП с оставлением на улице пациента в Сочи

Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента с медсестрами в Сочи, бросившими пациента на улице. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже писала "РГ", вчера в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором две медсестры вывезли на кресле-каталке пациента за пределы учреждения и бросили прямо на улице. Ролик спровоцировал проверку городского управления здравоохранения. В результате обе санитарки в тот же день были уволены.

ЧП уже заинтересовались также следователи и прокуратура Краснодарского края.