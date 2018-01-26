Следователи начали проверку по факту появления в Сети видео, где медсестры сочинской больницы на коляске вывозят за пределы учреждения пациента и бросают его там.

Как уже писала "РГ", шокирующий ролик появился в соцсетях вчера. Он вызвал бурю негодования пользователей соцсетей, а также спровоцировал проверку городского управления здравоохранения.

В настоящее время обе санитарки уже уволены. По их версии, которую озвучили в управлении здравоохранения курорта, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения пациент категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Якобы он утверждал, что на улице его ждет друг. В итоге санитарки "оттранспортировали" мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место, и там оставили. Вернуть же его пришлось после звонка из полиции, куда сообщили об инциденте очевидцы.

Как рассказали в СК РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия медработников. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Параллельно свою проверку по данному факту уже проводит и прокуратура Краснодарского края.