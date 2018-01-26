В Челябинске впервые завели дела о хищении биткоинов

В Челябинске впервые зарегистрированы заявления граждан о хищениях криптовалюты. Виртуальные деньги у них пропали вместе с электронными носителями, сообщил в пятницу на пресс-конференции по итогам года начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев.

- В полицию поступило два заявления о хищении электронных устройств, на носителях которых хранилась принадлежащая гражданам криптовалюта, - пояснил Андрей Сергеев. - Саму криптовалюту, как цифровые деньги, нам оценивать сложно. Однако поскольку были похищены электронные устройства, эпизоды отнесены нами к преступлениям имущественного характера.

Добавим, что первое дело о краже биткоинов было возбуждено в России в декабре прошлого года. Житель Краснодара откликнулся на предложение купить криптовалюту по заманчиво низким ценам и перевел их продавцу полтора миллиона рублей, но биткоинов взамен не получил. Действия злоумышленника были квалифицированы по статье о мошенничестве.

В Челябинске же дела возбуждены по статье об открытом хищении имущества.