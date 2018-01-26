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26.01.2018 20:29
Рубрика: В мире

Трампа обделили овациями в Давосе

Текст: Александр Саможнев

Во время выступления в Давосе президент Дональд Трамп с помпой представил проект "Америка, прежде всего", который собравшиеся выслушали в тишине,  сообщает газета The Washington Post.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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"Америка открыта для бизнеса, и мы снова соревнуемся", - убеждал Трамп капитанов бизнеса, которые удостоили его  вежливыми аплодисментами.

По словам президента, сейчас самое время инвестировать в США. Несмотря на непопулярность политика в Европе, его аргументы нашли адресата. Прежде всего, речь шла о снижении ставки корпоративного налога и преференциях для предпринимателей. Трамп убеждал, что "процветание Соединенных Штатов способствует созданию новых рабочих мест на земном шаре", а американские инновации обеспечивают процветание и более  здоровую жизнь людей.

Глава Белого дома сделал предупреждение Китаю, утверждая, что американцы не будет закрывать глаза на кражу интеллектуальной собственности и экономическую экспансию, субсидируемую государством. Он также  высказался за развитие взаимовыгодных отношений со странами Транстихоокеанского партнерства. Хотя вышел из соглашения в первые же дни пребывания у власти. 

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