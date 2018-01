В претендующем на 13 "Оскаров" фильме "Форма воды" нашли плагиат

В бесконечно заласканном мелодраматическом биззарро-фэнтези Гильермо дель Торо "Форма воды", номинированном на нынешний "Оскар" по тринадцати позициям, включая главные, нашли плагиат.

Как пишет The Guardian, сын обладателя Пулитцеровской премии Пола Зинделя Дэвид заявил, что сценарий "Формы" "слизан" с пьесы Зинделя 1969 года "Позволь мне услышать твой шепот" (Let Me Hear You Whisper). В которой глухонемая уборщица секретной лаборатории пытается спасти томящегося там дельфина. Тогда как по сюжету ленты дель Торо немая уборщица секретной лаборатории - напомним - спасает томящегося в ней ихтиандра.

"Потрясен тем, что крупная киностудия могла снять фильм, сценарий которого настолько очевидно заимствован из пьесы моего покойного отца, не признав этого и не обратившись к нам по вопросу авторских прав", - сказал сын Зинделя.

На что представители студии выступили с заверением, что дель Торо "никогда и ни в каком виде" не был знаком с произведением писателя. И если у семьи Зинделя действительно к ним претензии, юристы Fox Searchlight готовы это обсудить.

Пол Зиндел в первую очередь известен по своей дебютной пьесе "Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки" (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds), в 1972 году экранизированной Полом Ньюманом и номинированной на "Золотой глобус" и премию Каннского МКФ. В 1979-м пьесу экранизировали еще раз - уже в СССР, для телевидения.

Плюс на счету Зинделя комедия с Барброй Стрейзанд "Песочница", номинированный на "Золотой глобус" мюзикл "Мейм", "Поезд-беглец" Кончаловского.