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27.01.2018 18:11
Рубрика: Спорт

Боец Нурмагомедов отказался обсуждать личную жизнь Криштиану Роналду

Текст: Борис Степанов

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), рассказал о дружбе со знаменитым футболистом "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Нурмагомедов не стал скрывать, что они познакомились в Instagram и периодически общаются.

"Три дня назад я с ним общался, а вчера мне написали от официальной страницы "Реала" и пригласили 10 февраля в Мадрид на матч против "Реала Сосьедад", - рассказал Хабиб в интервью, видеозапись которого опубликована на официальном канале "Россия 24" в YouTube. - Сейчас думаю, возможно, полечу туда".

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Бойцу также задали вопрос, не смущают ли его разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Роналду. Отметим при этом, что, хотя такие слухи существуют давно, Криштиану благополучно живет с подругой Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь, а также воспитывает троих детей, родившихся от суррогатных матерей. Нурмагомедов же и вовсе отказался говорить об этом.

"Ты мне становишься неприятен, лучше переходить к другому вопросу", - ответил он журналисту. Начало разговора о Роналду можно посмотреть с временной отметки 17:22.

Помимо этого Нурмагомедов рассказал об отношении к ирландскому чемпиону UFC в легком весе Конору Макгрегору - поединок этих двух бойцов является одним из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств. Хотя пока неизвестно, когда этот бой состоится и состоится ли вообще.

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"Он стал легендой из-за множества факторов, - констатировал Хабиб. - Когда он обещает кого-то вырубить, а потом выходит и вырубает, это добавляет популярности. В UFC очень сильная пиар-машина, кроме того, он умеет себя преподносить и хорошо разговаривает".

Вместе с тем, Нурмагомедов отметил, что Макгрегор не умеет ничего такого, что бы хотел уметь он сам: "Все, что я в нем вижу, я хочу разрушить. Он хорошо дерется, я уважаю его как бойца, но мне не нравится, что он оскорбляет спортсменов".

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