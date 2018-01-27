CAS рассмотрел дела отстраненных от участия в ОИ российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) завершил рассмотрение дел российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх по играм работы комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.

Всего было дисквалифицировано 43 спортсмена, однако дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Ольги Романовой перенесли на поздний срок в связи с тем, что все трое уже закончили карьеру и не претендуют на участие в ОИ-2018 в Пхенчхане. А дело бобслеиста Максима Белугина рассматривается отдельно, поскольку у него единственного, по неподтвержденной информации, нашли запрещенные вещества.

Таким образом, CAS рассмотрел 39 дел, причем большинство российских спортсменов, подавших апелляции, присутствовали на слушаниях лично. Ожидается, что вердикты будут оглашены в течение четырех дней с 30 января. Напомним, ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что, по заверениям CAS, в случае удовлетворения апелляций наших спортсменов, они смогут подать заявки на участие в Олимпиаде-2018 до 5 февраля. Старт Игр намечен на 9 число того же месяца.