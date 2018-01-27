Эрдоган: Армия Турции способна дойти до сирийского Идлиба

В случае необходимости турецкая армия из сирийского района Африн сможет дойти до Идлиба, что на северо-западе Сирии. С таким предупреждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация, как это было 15 июля (во время попытки госпереворота в Турции - прим. "РГ"), идет на Африн. Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба", - заявил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Турция с 20 января проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне. Эти поддерживаемые Вашингтоном организации Анкара считает террористическими. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция будет проходить в четыре этапа. В Анкаре заявляют, что военные действия турецких военных направлены на создание "зоны безопасности" глубиной 30 километров от границы Турции.