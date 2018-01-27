Косачев: Американский санкционный принтер взбесился

Сенатор Константин Косачев заявил, что американский "санкционный принтер" взбесился. Такой вывод политик сделал, проанализировав количество последних ограничений США в отношении России.

"Санкционный принтер штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. А новые и новые санкционные решения минфина и госдепа воспринимаются уже как сакральный ритуал и не более чем", - написал Косачев на своей странице в Facebook. Он также отметил, что санкционная политика Вашингтона приобрела "хаотичный характер".

Ранее новые ограничительные меры США в отношении граждан РФ прокомментировал сенатор Франц Клинцевич. Он заявил, что "американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Москвой по всем направлениям".

"Русофобская политика Соединенных Штатов - это своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения", - написал в Facebook Клинцевич.

Напомним, новые санкции введены против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных в этих странах.