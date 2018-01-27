Легкоатлетка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла всероссийский турнир Кубок Сталинграда, прошедший в Волгограде. Она показала лучший результат сезона в мире.

Соревнования принял манеж Волгоградской академии физкультуры и спорта, и Ласицкене, прыгнув на 2,04 метра, не только показала лучший результат в мире в текущем сезоне, но и установила личный рекорд в помещении. Ранее в нынешнем сезоне она взяла высоту 2,01 метра на мемориале Дьячкова-Озолина в Москве.

Кубок Сталинграда - этап Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики. Тур , состоящий из 10 этапов и финала, завершится 14 февраля на чемпионате России в Москве, и по сумме очков, набранных спортсменами на трех этапах и в финале, будет составлен общий рейтинг лучших атлетов.