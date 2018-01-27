Овечкину не понадобились швы после травмы в матче с "Флоридой"

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Флориды" (4:2).
По ходу встречи, в которой Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, форвард получил удар клюшкой по лицу, из-за чего под левым глазом у него образовалась заметная ссадина. Однако наложение швов не потребовалось.
"Соперник не хотел этого. Произошел несчастный случай, сто процентов. Хорошо, что все закончилось так", - заявил российский хоккеист на встрече с журналистами перед Матчем звезд в Тампе.
Напомним, в ноябре прошлого года Овечкину пришлось наложить восемь швов после попадания шайбы в лицо во время матча с "Миннесотой".
Ovechkin’s got a tiny bit of swelling near his eye from the high stick he took under his visor Thursday night but is otherwise fine. No stitches needed. Says he feels very fortunate. #Caps #AllStarGame pic.twitter.com/aBMytua4Z3— Tarik El-Bashir⌨️🎙🏒 (@TarikNBCS) 27 января 2018 г.