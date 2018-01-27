Полиция не рассматривает стрельбу в Амстердаме как теракт

Полиция Амстердама не квалифицирует как теракт стрельбу в центре города, вероятной причиной инцидента является криминальный конфликт. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Ранее полиция Амстердама сообщила о гибели одного человека и двух пострадавших в результате стрельбы в центральной части города. Пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии пока не разглашается.

Свидетели происшествия рассказали, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой. Стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. По предварительным данным, стрельба велась из автоматического оружия.

Правоохранители начали расследование, ведется розыск нападавшего.