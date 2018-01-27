По оперативным данным, число детей с признаками острой кишечной инфекции в "Гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова" в Хабаровске увеличилось до 100 человек.

ОБ этом "РГ" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Ведомство продолжает эпидемиологическое расследование ситуации.

Среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. У восьми заболевших детей по результатам анализов найден антиген норовируса.

По сведениям министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.

Деятельность гимназии приостановлена.

В отношении образовательной организации и ЗАО "Контакт", которое организует питание в гимназии, проводятся проверочные мероприятия.

Справка "РГ"



Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением.

Основным свойством таких вирусов является их высокая контагиозность (заразность). Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание.

Причинами возникновения норовирусной инфекции являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами, а также попадание в организм человека контаминированной (загрязненной вирусом) воды.