К поискам пропавшего сейнера его владелец подключил свое другое судно

Владелец пропавшего в Японском море судна "Восток" подключил к поискам свое другое судно "Океан".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании "ДВ-Флот" Станислава Мальчевского, "Океан" уже связался со спасателями. Судно находится на расстоянии 600 миль от района поиска.

- Оно идет со скоростью пять узлов - погода там свежая, есть риск обледенения, - сказал собеседник агентства.

Два дня поиски сильно осложняла погода (в пятницу в районе операции скорость ветра достигала 33 м/мс, высота волн - до пяти метров), но сегодня ожидается ее улучшение.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить не удалось.

Позже стало известно, что за два часа до срабатывания аварийного буя, "Восток" общался по радиосвязи с теплоходом "Абакан". Аварийных сигналов рыболовецкий траулер не подавал.

Численность экипажа судна "Восток" - 20 человек. Это жители Сахалинской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и других регионов. Власти Приморья уже заявили, что окажут необходимую помощь семьям рыбаков, в том числе и по размещению во Владивостоке приезжих с Сахалина. Для родственников экипажа МЧС открыло "горячую линию".