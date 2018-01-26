Капитан судна "Восток", которое 25 января утром подало сигнал бедствия, последний раз выходил на связь с судовладельцем 24 января вечером. Ни о каких проблемах на судне он не говорил, сообщает Интерфакс, ссылаясь на слова Станислава Мальчевского, генерального директора компании-судовладельца ООО "ДВ-флот".

"Связь с судном у нас была каждый день, по несколько раз на день связывались с капитаном. Перед исчезновением судна капитан вышел на связь вечером 24 января. Никаких угроз для судна и экипажа, по его данным, не было. Погода ухудшилась, но не была критичной", - сказал он, подчеркнув, что не шла речь и о критическом обледенении судна.

Между тем сегодня в администрации Приморского края состоялось рабочее совещание по ходу спасательной операции. На нем было отмечено, что за два часа до срабатывания аварийного буя, "Восток" общался по радиосвязи с теплоходом "Абакан". Аварийных сигналов рыболовецкий траулер не подавал.

Как отметил начальник Владивостокского морского спасательно-координационного центра Николай Пирожков, в районе поисков в настоящее время волны достигают пяти метров, ветер 22-27 метров в секунду, температура воздуха -20 градусов, воды +2 градуса.

Начальник Центра специализированного обслуживания Примгидромета Александра Василевская напомнила, что с 25 января в районе, где ведутся поиски "Востока", действовало штормовое предупреждение об очень быстром обледенении. На сегодняшний день предупреждение остается в силе и продлится не менее чем до субботы, 27 января.

Поисково-спасательная операция продолжатся вторые сутки. В ней задействованы воздушные (самолеты и вертолеты) и морские суда. Пока она не принесла значительных результатов: найдены два спасательных жилета и бытовой мусор. По данным судовладельца, на траулере находился экипаж из 20 человек.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".