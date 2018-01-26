Опубликован список членов экипажа пропавшего судна "Восток"

Судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток" опубликовал список экипажа. Его приводят сахалинские СМИ.

В этом списке значатся 20 человек, в то время как первоначально говорилось, что команда состоит из 21 члена экипажа. Кроме того, даются номера телефонов, куда могут обращаться родные моряков. Однако, дозвониться по ним "РГ" не удалось.

Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, список моряков с судна "Восток" действительно опубликован судовладельцем, и в нем 20 человек.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля проводится спасательная операция, в которой участвуют самолеты, вертолеты и морские суда. Организован космический мониторинг. Поиски пока не принесли значительных результатов: найдены два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").