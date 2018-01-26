Пропавшее в Японском море судно "Восток" начали искать из космоса

В районе Японского моря, где ведется операция по поиску российского рыболовного судна "Восток", организован космический мониторинг, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Кроме того, в главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям при взаимодействии с Морским спасательным координационным центром (Росморречфлот), Росавиацией, пограничной службы ФСБ России и Минобороны России работают оперативные штабы.

Согласно информации судовладельца, рыболовный морозильный сейнер "Восток" следовал без груза на борту. Аварийный радиобуй судна сработал в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Напомним, что поисково-спасательная операция продолжатся вторые сутки. В ней задействованы авиация - два вертолета и два самолета, и морские суда. Пока она не принесла значительных результатов: найдены два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор. Погода в районе поиска неблагоприятная - температура воздуха минус 15, ветер до 17 метров в секунду, волны высотой 3-4 метра.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".