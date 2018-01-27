В район обнаружения плота с пропавшего судна вылетел вертолет

Вертолет МИ-8 МЧС России, который проводил воздушную разведку в морской акватории, после дозаправки вылетел в район возможного нахождения плота с пропавшего судна "Восток". Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

На борту вертолета спасатели с необходимым снаряжением, спусковыми устройствами.

Ранее в ходе авиационной разведки в районе поиска в 13.00 (по хабаровскому времени) экипаж самолета Бе-200 ЧС Хабаровского АСЦ обнаружил объект, похожий на плот. Но в сложных погодных условиях приводнение самолета оказалось невозможным. Поэтому к месту обнаружения для обследования предмета направлены спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и вертолет.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

К поисковым работам привлечены 108 человек и 8 единиц техники, обследовано свыше 10 тысяч квадратных километров морской акватории.