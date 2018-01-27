В Японском море в районе поисков исчезнувшего траулера "Восток" обнаружен предмет, напоминающий плот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр во Владивостоке.

- Самолет обнаружил предмет, похожий на плот. Сейчас, чтобы проверить, что именно там находится, к месту направились судна "Кунашир" и "Спасатель Заборщиков". Вертолеты возвращаются на базу, идет замена бортов, - передает агентство слова дежурного центра.

Погода в районе спасательной операции начала улучшаться. Спасатели надеются, что это позволит активизировать поиски.

Рыболовное судно "Восток" с 20 моряками на борту следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить не удалось.

За три дня поисков обследовано свыше десяти тысяч квадратных километров морской акватории. Были обнаружены радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор. Больше никаких следов траулера или экипажа пока не найдено.