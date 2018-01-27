Авиация возобновила поиск пропавшего в Японском море судна "Восток"

С наступлением утра субботы возобновился поиск с воздуха судна "Восток", пропавшего в Японском море.

Об этом со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке сообщает ТАСС.

- Работают вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200, в том числе самолет из красноярского центра МЧС, - говорится в сообщении.

Напомним, рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить не удалось.

Позже стало известно, что за два часа до срабатывания аварийного буя, "Восток" общался по радиосвязи с теплоходом "Абакан". Аварийных сигналов рыболовецкий траулер не подавал.

За первые два дня поисков обследовано 7286 квадратных километров морской акватории, из которых 5825 - авиацией и 1461 - морскими судами. Были обнаружены радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

Вечером в пятницу спасатели приостановили использование авиации в работах по поиску пропавшего рыболовецкого судна в ночное время. Поиски продолжали спасательные суда.

Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Численность экипажа судна "Восток" - 20 человек. Это жители Сахалинской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и других регионов. Власти Приморья уже заявили, что окажут необходимую помощь семьям рыбаков, в том числе и по размещению во Владивостоке приезжих с Сахалина. Для родственников экипажа МЧС открыло "горячую линию".