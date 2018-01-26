Самолет МЧС из Красноярска подключился к поискам судна "Восток"

После восьмичасового перелета и небольшой передышки самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России подключился к поискам рыболовецкого судна "Восток". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Это четвертое воздушное судно, задействованное в поисково-спасательной операции. Кроме него, с воздуха акваторию осматривают с двух вертолетов Ми-8 - Минобороны и МЧС, а также еще одного самолета Бе-200, принадлежащего Хабаровскому авиационно-спасательному центру МЧС России.

"Мы стараемся максимально использовать ресурс нашей авиации. Бе-200, который в основном применяется при ликвидации природных пожаров, можно эффективно использовать и в поисковых работах на акваториях. При соответствующих метеоусловиях самолет выполнит посадку прямо на воду, что позволяет оперативно оказать помощь терпящим бедствие, а приборы, которыми оснащен самолет-амфибия, дают возможность вести более качественное наблюдение", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России Андрея Груздова.

Поиски усложняет неблагоприятная погода: температура воздуха минус 15, ветер до 17 метров в секунду, волны высотой 4-6 метров, видимость 300 метров.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля проводится спасательная операция, которая пока не принесла значительных результатов: найдены два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").