На поиски судна "Восток" вылетел самолет МЧС из Красноярска

Самолет МЧС из Красноярска вылетел в Приморье, чтобы принять участие в спасательной операции рыболовецкого судна "Восток", которое накануне, подав сигнал бедствия, перестало выходить на связь и позиционироваться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ведомство подчеркивает, что сегодня поиски в Японском море продолжатся. Ночью моряков искали с судов, которые освещали мощными фонарями акваторию. Днем море будут осматривать и с воздуха.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, к поисково-спасательным работам привлечено два вертолета Ми-8, самолет Бе-200ЧС, а также морское судно "ФЕСКО Диамид" и морской спасательный буксир "Спасатель Заборщиков". Дополнительно в 06-17 по хабаровскому времени из Красноярска вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его боту шесть человек экипажа и необходимое для проведения поисковых работ оборудование.

Поиски осложняются высокими волнами и сильным ветром.

Напомним, что аварийный радиобуй "Востока" сработал рано утром 25 января в 200 километрах южнее мыса Гамова в Японском море. С рассветом в акватории развернулась масштабная спасательная операция, за день было обследовано 4100 квадратных километров акватории. Однако, найти удалось только два спасательный жилета, два спасательных круга и бытовой мусор. Ни экипажа, ни судна обнаружить не удалось.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".