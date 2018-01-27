В Саратове власти помогут жильцам сгоревшей двухэтажки

Жильцы сгоревшей двухэтажки на улице Аткарской в Саратове получат помощь от властей региона. Губернатор области Валерий Радаев поручил подготовить варианты расселения погорельцев.

Ситуация обсуждалась на рабочем совещании, которое состоялось в субботу прямо на месте ЧП.

Напомним, что в ночном пожаре, вспыхнувшем на улице Аткарской, удалось спасти 20 человек.

Как уточнили в пресс-службе губернатора области, четыре человека с отравлением продуктами горения госпитализированы в городские больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В доме на 38 жилых помещений огнем уничтожена кровля и квартиры на первом и втором этажах.

Глава города Михаил Исаев сообщил, что с момента эвакуации жильцов был организован пункт временного размещения. Им воспользовались несколько человек, в основном же люди разместились у родственников.

- В такой ситуации ни один пострадавший не должен остаться без внимания. Опросите и выясните, какая помощь нужна каждому, - указал Валерий Радаев.

На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС.